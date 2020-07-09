AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu binlerce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen AÖF sınavı 24 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Online olarak yapılan vize sınavlarının 2 gün içerisinde açıklanmasının ardından, dün sona eren final sınavlarının da 1 - 2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. İşte 2020 AÖF sınavına dair detaylar...

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF'ün vize sınavları 2 gün gibi oldukça kısa bir süre içerisinde açıklanmıştı. AÖF final sınav sonuçlarının da bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. AÖF sınav sonuçları ile ilgili duyurular aşağıdaki sayfa üzerinden yapılıyor.

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AÖF'TEN ÜÇ DERS SINAVI DUYURUSU

Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde, 2019-2020 öğretim döneminde “Yaz Okulu” açılmayacaktır.

“Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

"Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.