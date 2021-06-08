Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bahar Dönem AÖF final sınav sonuçları tarihi

AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. 29 Mayıs'ta başlayan final sınavları 7 Haziran'da sona ermesiyle öğrenciler 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte bahar Dönem AÖF final sınav sonuçları tarihi

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bahar Dönem AÖF final sınav sonuçları tarihi

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları Açık Öğretim Fakültesi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 29-31 Mayıs tarihleri arasında online sınav gerçekleşmişti. 5-7 Haziran tarihleri arasında ise 4 ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları gerçekleşti. Peki, AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor. Diğer yandan Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama şöyle;

Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SAPIK ÖĞRETMEN! Son dakika: 26 öğrenciye istismar! 621 yıl hapis aldı! Sıcak gelişme!
GÜNDEM26 öğrenciye istismar! 621 yıl hapis aldı! Sıcak ...
SON DAKİKA: Diğer çocuk kaydetti, mahalleli sokağa döküldü
GÜNDEMDiğer çocuk kaydetti, mahalleli sokağa döküldü
THODEX VURGUNU! Son dakika: Başsavcılıktan flaş "el koyma" açıklaması - Haberler
GÜNDEMBaşsavcılıktan flaş Thodex açıklaması!
Son dakika haberi! Bakan Selçuk'tan LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt!
GÜNDEMBakan Selçuk'tan LGS'deki benzer soru iddiasına ...
Takdir teşekkür hesabı nasıl yapılır? E-Okul VBS giriş ekranı ve MEB takdir, teşekkür belgesi yönetmeliği
GÜNDEMTakdir teşekkür hesabı nasıl yapılır?
Müsilaj temizliği için seferberlik - Haberler
GÜNDEMMüsilaj temizliği için seferberlik!
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye kapatma davası açıklaması
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan HDP'ye kapatma davası açıklaması
Saunalar yasak mı? Saunalar ve havuzlar açıldı mı?
GÜNDEMSaunalar ve havuzlar açıldı mı?
AÖF yaz okulu 2021 sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak? AÖF yaz okulu kayıt yenileme
GÜNDEMAÖF yaz okulu 2021 sınav tarihleri!
SON DAKİKA: Ceren Özdemir cinayetinde ihmal iddiası! Bakanlık görüş bildirdi - Haberler
GÜNDEMCeren Özdemir cinayetinde ihmal iddiası! Bakanlık ...