Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte AÖF yaz okulu takvimi

AÖF YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında salgının seyrine göre karar verilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ