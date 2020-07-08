AÖF final sınavlarının sona ermesiyle beraber sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Öğrenciler "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları için tarih belli mi?" Sorularının yanıtını araştırıyorlar.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Daha sonra üç ders sınavları başlayacak.

AÖF'TEN ÜÇ DERS SINAVI DUYURUSU

Pandemi süresince bir milyon öğrencisinin öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Üniversitemiz, ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için 30.06.2020 tarihli Senato Kararı ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Üç Ders Sınavı”nın uygulanması kararını almıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde, 2019-2020 öğretim döneminde “Yaz Okulu” açılmayacaktır.

“Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

"Üç Ders Sınavı"na giriş koşullarını sağlayan öğrenciler, öğrenci otomasyonu üzerinden bilgilendirilecektir.