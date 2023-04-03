Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÖF sınav tarihleri 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl olacak?

AÖF sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri takvimi belli oldu. Öğrencilerin gözü "AÖF sınavları nasıl olacak, online mı?" sorusuna çevrilmişken Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi. İşte 2023 AÖF vize sınav tarihleri ve sınavların online olup olmayacağına ilişkin son bilgiler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • AÖF sınav tarihleri 2023: Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı, nasıl olacak?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize tarihleri gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler AÖF sınav tarihlerini sorgularken konuya ilişkin Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi. Peki, AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte 2022-2023 bahar dönemi AÖF sınav tarihleri...
  • AÖF sınav tarihleri 2023: Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı, nasıl olacak?

    AÖF SINAV TARİHLERİ

    AÖF bahar dönemi sınavları 15 - 16 Nisan 2023 tarihleri arasında, dönem sonu final sınavları ise 27 - 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023'te düzenlenecek.
  • AÖF sınav tarihleri 2023: Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı, nasıl olacak?

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?

    Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi ara sınav duyurusunda bulundu. Duyuruda "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 
  • AÖF sınav tarihleri 2023: Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı, nasıl olacak?

    Sorumlu olduğunuz derslerin sınav giriş bilgisi 31 Mart 2023 tarihinden itibaren öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yayımlanacaktır. Sınav giriş bilgisinde hangi dersin sınavına hangi tarihte katılabileceğiz yer alacaktır. Her bir dersinizin sınav tarihini kontrol etmeyi unutmayınız." ifadeleri kullanıldı.
  • AÖF sınav tarihleri 2023: Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı, nasıl olacak?

    AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGELERİ YAYINLANDI!

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavının giriş belgeleri yayınlandı.

    AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • AÖF sınav tarihleri 2023: Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı, nasıl olacak?

    ONLİNE SINAV NASIL YAPILIYOR?

    AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılab sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.
  • AÖF sınav tarihleri 2023: Bahar dönemi Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online mı, nasıl olacak?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.