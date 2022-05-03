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AÖF sınav tarihleri açıklandı mı 2022? AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar iyice hız kazanmış durumda. Yurt genelinde sınavlara katılım gösterecek binlerce kişi AÖF sınav tarihleri açıklandı mı ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorularının cevaplarını arıyor...

  • 01
    AÖF sınav tarihleri açıklandı mı 2022? AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi

    AÖF Bahar dönemi dönem sonu sınavları ile ilgili son durum merak konusu olmuş durumda. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak?
  • 02
    AÖF sınav tarihleri açıklandı mı 2022? AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi

    AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

    AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.
  • 03
    AÖF sınav tarihleri açıklandı mı 2022? AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi

    AÖF SINAV GİRŞİ BELGESİ 2022 YAYINLANDI MI?

    AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Söz konusu belge yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
  • 04
    AÖF sınav tarihleri açıklandı mı 2022? AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi

    YAZ OKULU SINAVI 2022 NE ZAMAN?

    AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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