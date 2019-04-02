AÖF yani Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavı 13 - 14 Nisan'da gerçekleştirilecek. AÖF sınavına girecek öğrencilerin gözü kulağı sınav giriş yerlerindeydi. Beklenen açıklama bugün yapıldı ve AÖF sınav giriş yerleri öğrencilerin erişimine açıldı. AÖF sınavı ile ilgili detaylar haberimizde.

AÖF SINAV YERLERİ 2019

13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek AÖF sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlandı. AÖF sınav giriş yerlerinizi aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

— Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) April 2, 2019

AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sistemini değiştirdi. Buna göre yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)