AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş yerleri/ belgesi sorgulama ekranı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları bu hafta sonu uygulanacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi final sınavı giriş belgesi alındıktan sonra sınava giriş yapılacak. AÖF sınav giriş yerleri sorgulaması sürüyor. AÖF final sınavlarının giriş belgeleri "https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/" adresi üzerinden erişime açıldı. İşte detaylar
AÖF sınav yerleri sorgulaması sürüyor. Anadolu Üniversitesi 2023-2024 yılı final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş yerleri/ belgesi sorgulama ekranı
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin akademik takviminde yer alan bilgilere göre 2023-2024 yılı final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF FİNAL SINAV GİRİŞ BELGESİ
AÖF final sınavlarının giriş belgeleri "https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/" adresi üzerinden erişime açıldı.
Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.
BAHAR DÖNEMİ AÖF TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF sınav tarihleri şu şekilde:
Final sınavı: 25-26 Mayıs
Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos
Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.