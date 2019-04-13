AÖF sınav kaç dakika sürüyor? AÖF sınavı ne zaman bitiyor? soruları bugün gerçekleştirilen sınava giren öğrenciler ve yakınları tarafından araştırılıyor. AÖF sınavının sabah oturumu başladı. İşte AÖF sınavına dair ayrıntılar...

AÖF SINAVI NE ZAMAN BİTİYOR? SINAV KAÇ DAKİKA?

13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek AÖF sınavı sabah oturumu 9.30 - 11.30 öğle oturumu 14.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Sınav süresi her iki oturum için de 2 saat yani 120 dakika olarak belirlendi.

AÖF GİRİŞ BELGESİ

Öğrencilerin sınava girerken AÖF sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. AÖF sınav giriş belgenizi almak için aşağıdaki bağlantıdan giriş yapın...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAV TARİHLERİ