Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri belli oldu. kayıt yenileme işlemleri başladı. Bununla birlikte kayıtlarını yenileyen öğrenciler sınav tarihlerini şimdiden araştırmaya başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ve sınav tarihleri ise belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman? İşte 2022 - 2023 AÖF güz ve bahar dönemi sınav takvimi…