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AÖF güz dönemi final sınavları için geri sayım! 2023 AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖF final tarihleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 Anadolu Üniversitesi akademik takvimine göre güz dönemi sınavları yüz yüze uygulanacak. İşte, 2023 AÖF sınav tarihleri ve saati...

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  • AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2023 Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi ile AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi finalleri için geri sayım başladı. 2023 güz dönemi sınav takvimi ile 2023 AÖF sınav tarihleri de netlik kazandı. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayanrın gözü "AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, AÖF sınavları tarihi ve saat bilgileri...
  • AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2023 Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi ile AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu. Takvime göre; güz dönemi final sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.
  • AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2023 Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi ile AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    AÖF sınavları Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa’da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.
  • AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2023 Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi ile AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

     Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.
  • AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2023 Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi ile AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

    Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten toplam 20 soru yöneltilir. 
  • AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2023 Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi ile AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    Sınavlar, okul ortamında yüz yüze şekilde gerçekleştiriliyor. AÖF sınav süresi 30 dakika olarak belirlenirken ders geçme notu 35’dir. Bu notun altında alan öğrenciler FF harf notuyla başarısız sayılır. 
  • AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2023 Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi ile AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    FİNAL SINAVLARI %70 ETKİ EDECEK

    Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023’de yapılacak.
  • AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2023 Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi ile AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

    Anadolu Üniversitesi güz yarıyılının sona ermesinin ardından bahar dönemi başlayacak. Bahar döneminde öğrenciler ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katılacak. Yayınlanan takvime göre vize sınavları 15-16 Nisan 2023’de, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
  • AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2023 Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi ile AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

    Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak tarihinde düzenlenecek. Daha önce sınav merkezi tercihi yapan öğrenciler, sınav giriş belgeleri için bekleyişe geçmişti.

     

    Sınav giriş belgeleri öğrenci otomasyonu sayfanızdan erişime açıldı. T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresi veya e-Devlet giriş seçeneği ile sisteme giriş yapan adaylar AÖF sınav yerlerini sorgulayabilirler.
  • AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2023 Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi ile AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde öğrencilerin sınav günü yanında bulundurabilecekleri eşyalar, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adresi, salon ve sıra numarası bilgileri yer almaktadır.

    AÖF SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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