AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? soruları sınava giren milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. İşte 2019 AÖF sınavına dair detaylar...

AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınavların bitmesinin ardından https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasından kontrol edebilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından belirlenmedi fakat geçtiğimiz sınavları göz önünde bulundurursak, sınav sonuçlarının yaklaşık 10 gün sonra yani 24 Nisan tarihlerinde açıklanaması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda da yer alacaktır.

AÖF SINAV GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100–AA–4,00 (GEÇTİ)

77 – 83– AB–3,70 (GEÇTİ)

71 – 76– BA–3,30 (GEÇTİ)

66 – 70– BB–3,00 (GEÇTİ)

61 – 65– BC–2,70 (GEÇTİ)

56 – 60– CB–2,30 (GEÇTİ)

50 – 55– CC–2,00 (GEÇTİ)

46 – 49– CD–1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45– DC–1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39– DD–1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32—-FF–0,00 (KALDI)