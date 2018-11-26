Açıköğretim ( AÖF) sınavları 24 - 25 Kasım tarihlerinde açıktan üniversite okuyan öğrenciler için yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler sınav soru cevaplarını ve sınav sonuçlarını merakla takip ediyor. Birinci sınav dönemi yani vize olarak da bildiğimiz sınavda 4 yanlış bir doğruyu götüren sistem AÖF'de uygulanıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, haberin detayları...

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF vize sınav soruları, 26 Kasım'da Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitelerinde olan e-Kampüs sayfasında bugün yayınlanacak.

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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi asiteden bir duyuru yayınlanmadı. Geçen sene Açıköğretim vize sınav sonuçları sınavdan yaklaşık 20 gün sonra açıklanmıştı.

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