Üniversite sınavı sonuçları, 20 Temmuz itibarıyla ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçların duyurulmasının ardından üniversiteyi açıktan okumak isteyen adaylar AÖF taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte, 2023 üniversitelerin AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması listesi ile ilgili güncel bilgiler...

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2023 AÖF BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın AÖF bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını haberimizin devamında öğrenebilirsiniz.