AÖF sınav takvimi belli oldu mu? 2023 - 2024 AÖF vize tarihleri
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 kayıt süreci devam ediyor. Kayıt yaptıranlar ve kayıt yenileyenler merak içerisinde yeni dönemde vizelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 2023 - 2024 AÖF sınav takvimi açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yeni dönemi kayıt süreci devam ediyor. AÖF 2023 - 2024 kayıt süreci devam ederken gözler yeni dönemin sınav takvimine çevrildi. Peki, AÖF sınav tarihleri ve vizeler ne zaman? İşte merak edilen tarihler...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde, dönem sonu final sınavları da 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAV TAKVİMİ