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AÖF yatay geçiş başvurusu ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF 2018 - 2019 yatay geçiş şartları

AÖF yatay geçiş bavurusu yapmak isteyen öğrenciler için, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bir açıklama yayınladı. AÖF yatay geçiş başvuruları ne zaman? AÖF yatay geçiş için neler gerekiyor?

01.08.2018 - 12:09 | Güncelleme:

AÖF yatay geçiş başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu Anadolu Üniversite'ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler tarafından soruluyor. İşte AÖF yatay geçiş başvuru tarihleri ve AÖF yatay geçiş başvuruları için gerekli belgeler...

AÖF YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yatay geçiş başvuruları için resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamaya göre, AÖF merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuruları 1 - 15 Ağustos tarihleri arasında, kurumlararası yatay geçiş başvurularını ise 01 Ağustos – 27 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

"2018-2019 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayların;

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos – 15 Ağustos 2018,Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 01 Ağustos – 27 Ağustos 2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndererek yapmaları gerekmektedir.

Yatay Geçiş Başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Eylül 2018 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktır.

Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kayıtları 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında AÖF Bürolarından yapılacaktır."

YATAY GEÇIŞ BAŞVURU ŞARTLARI

 

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENEN BELGELER NELER?

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Formu ve/veya
Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu
Öğrencinin Yerleştiği Yıldaki LYS/YGS ve ÖSYS Sonuç Belgesi
Kayıtlı Olduğu Üniversiteye Ait Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi (son bir ay içerisinde alınmış)
Kayıtlı Olduğu Üniversitenin Öğrenci İşlerinden Onaylı
Ders İçerikleri
Not Durum Belgesi (Transkript)
Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
Dönemler İtibari ile Ders Programı
Daha Önce Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge (Sadece Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuru yapacak adaylardan istenecektir.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Uluslararası İlişkiler (İngilizce), İşletme (İngilizce), İlahiyat (Arapça) programlarına başvurularda özel şartlar için https://aosdestek.anadolu.edu.tr adresine yazınız.

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