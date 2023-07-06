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AÖF yaz okulu kayıt dönemi başladı. 3 Temmuz'da başlayan kayıt süreci 7 Temmuz tarihi itibarıyla sona erecek. AÖF öğrencileri 7 haftalık eğitimin ardından sınava tabii tutulacak. Bu kapsamda AÖF yaz okulu sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "AÖF yaz okulu kayıt işlemi nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar? Yaz okulu sınavları ne zaman?" İşte detaylar...