AÖF yaz okulu kayıt işlemi nasıl yapılır? Yaz okulu sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 3 Temmuz itibarıyla başladı. Yaz okulu için başvuru yapmak isteyen öğrenciler, AÖF yaz okulu kayıt ücreti ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. AÖF yaz okulu sürecinde öğrenciler 5 dersten sınava girebilecek. Peki, "AÖF yaz okulu kayıt işlemi nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar? Yaz okulu sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
AÖF yaz okulu kayıt dönemi başladı. 3 Temmuz'da başlayan kayıt süreci 7 Temmuz tarihi itibarıyla sona erecek. AÖF öğrencileri 7 haftalık eğitimin ardından sınava tabii tutulacak. Bu kapsamda AÖF yaz okulu sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "AÖF yaz okulu kayıt işlemi nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar? Yaz okulu sınavları ne zaman?" İşte detaylar...
2023 AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ
Anadolı Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlanacak. 7 hafta sürecek olan yaz okulu 3 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'ta sona erecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Akademik takvime göre; AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?
Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuya dair açıklama geldiği takdirde haberlerimiz güncellenecektir.