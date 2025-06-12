AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Güz ve Bahar dönemi sınavları tamamlandı. Yaz okulu için kayıt gününü bekleyen adaylar AÖF akademik takvimini yakından takip ediyor. Ders seçimi yapılmadan yaz okulu kaydı oluşturulmayacak. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
AÖF yaz okulu kayıtları için geri sayım sürüyor. Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıtları ders seçimi yapılmadan onaylanmayacak. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, hangi tarihte?
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemleri Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle tamamlanacak.
AÖF Yaz okulu kayıtları 30 Haziran 2025 Pazartesi - 04 Temmuz 2025 Cuma tarihlerinde gerçekleşecek.