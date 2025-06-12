Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

        AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Güz ve Bahar dönemi sınavları tamamlandı. Yaz okulu için kayıt gününü bekleyen adaylar AÖF akademik takvimini yakından takip ediyor. Ders seçimi yapılmadan yaz okulu kaydı oluşturulmayacak. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 15:00 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖF yaz okulu kayıtları için geri sayım sürüyor. Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıtları ders seçimi yapılmadan onaylanmayacak. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, hangi tarihte?

        2

        AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

        Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

        Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

        Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

        AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

        Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

        3

        AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

        Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemleri Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle tamamlanacak.

        AÖF Yaz okulu kayıtları 30 Haziran 2025 Pazartesi - 04 Temmuz 2025 Cuma tarihlerinde gerçekleşecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!