AÖF yaz okulu sınav tarihi: 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı için araştırmalar devam ediyor. 2024-2025 öğretim yılı kapsamında kayıt işlemlerini 9 Temmuz'a kadar tamamlayanlar, yakın tarihte düzenlenecek sınavlara katılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte güncel bilgiler...
Anadolu Üniversitesi’nin 2025 yılı yaz okulu takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Kayıt işlemlerinin 9 Temmuz’da sona ermesiyle öğrenciler, ağustos ayında düzenlenecek sınavlara katılım sağlayacak. Şimdi gözler sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ayrıntılar haberimizde...
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı yaz okulu sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava 15 gün kala erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandıktan sonra belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.