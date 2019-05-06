AÖL yani Açıköğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemini öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerden 5 Temmuz 2002 ve daha önceki doğumlular yaptırabilir. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz. AÖL kayıt yenilemeye dair detaylar haberimizde.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEMEM NASIL YAPILIR?

a) Öğrenciler kayıt yenileme işlemi sırasında, fotoğrafları sistemde kayıtlı değilse ya da var olan fotoğraf tanınmayacak kadar silik, karanlık, bozuk vs. ise fotoğraflarının sisteme yeniden aktarılmasını sağlamak zorundadır. (İleriki sınavlarda, sınav giriş belgelerinde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır).

b) 2003 yılından önce Açık Öğretim Lisesine kayıt olmuş ve bu tarihten sonra hiç kayıt yenileme işlemi yaptırmamış öğrencilerimizin T.C. Kimlik Numarası, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin yatırdıkları ücret sistem tarafından görülmeyeceği için öncelikle T.C. Kimlik Numaralarının, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bunun için irtibat bürosuna başvurmalı veya durumlarını anlatan bir dilekçeye (dilekçeye öğrenci numarası ve T.C. Kimlik Numarası yazılması kaydıyla),nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek, en fazla bir sayfa olacak şekilde 0 312 213 01 75’e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-Posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

AÖL 3. DÖNE KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

c) Ders seçme işlemi en geç 14 Mayıs 2019 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır. Ders seçme işlemi sistemde ,“Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web sitemizde yer almaktadır.

d) Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.

e) Sınav giriş yerini değiştirme ve adres bilgilerinde güncelleme işlemleri en geç 14 Mayıs 2019 mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır.

f) Açık Öğretim Lisesi, sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini resmî web sitesi aracılığı ile duyurmaktadır. Öğrenciler sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini http://aol.meb.gov.tr/ adresinde yer alan “sisteme giriş” öğrenci butonundan öğrenci numarası ve şifresini kullanarak öğrenir. Bu bilgiler posta aracılığı ile gönderilmez.

g) Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaktır.

h) Öğrencilerimiz, SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra sisteme giriş yaparak “Öğrenci Genel Bilgiler” menüsü altında bulunan “Sınav Giriş Bilgileri” seçeneğinden görerek çıktısını alacaklardır.

AÖL KAYIT YENİLEME DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri sistem tarafından otomatik olarak seçilmektedir. Ancak bir ders ya da eksik ders seçimi yapılmış ise sistem ders ataması yapmamaktadır. Mağduriyet yaşamamak için; öğrenci ve HEM’ lerin ders seçimini yaparken dikkat etmeleri gerekmektedir.

2-Sınav bölgesi değişikliğinin(Adres bilgisi değişikliği, sınav bölgesi değişikliği anlamına gelmemektedir) ve yabancı dil değişikliğinin zamanında ve hatasız yapılması gerekmektedir. Bu değişlikleri HEM’ler Bilgi Düzenleme menüsü altında yer alan Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi butonu kapanana kadar yapabilmektedirler.

3-Özel durumu olmayan öğrencilerin aşağıdaki sınav merkezlerini seçmemeleri gerekmektedir. Seçtikleri takdirde bu merkezlerde sınava alınmayacaklardır. Ankara Atatürk Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Ankara Ayaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ankara Pursaklar Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Ankara TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Askeri Üst Bölgeleri

4-Cezaevinden çıkan öğrencinin sistemdeki durumu “Özel Durum Yok” olarak değiştirilmelidir. Aksi takdirde sınav yeri cezaevi olarak kalacaktır.

5-Engelli öğrencilerin, raporlarına göre engel durumlarının, sisteme hatasız işlenmesi gerekmektedir. Engelli olmayıp engelli olarak sisteme işlenen öğrencilerin durumlarının da ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.

6- Öğrencilere ulaşabilmek için iletişim bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. İletişim bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde güncelleme yapılması gerektiği öğrenciye hatırlatılmalıdır. Mümkünse ikinci bir telefon numarası da sisteme girilmelidir.

7-Öğrenciler, şifrelerini başkaları ile paylaşmamalıdırlar. Kayıt yenileme süresi boyunca bu işlemlerin özenle yapılması gerekmektedir. Ölçme ve Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ ne sınav kütükleri gönderildikten sonra hiçbir düzeltme yapılamamaktadır.