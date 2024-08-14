AÖL 3. Dönem sınav sonuçları sorgulama: 2024 MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları Temmuz ayında tamamlandı. Açık lise sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle beraber sonuç açıklamasına kilitlendi. Takvime göre açık lise sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Haliyle AÖL 3. Dönem sınav sonuçları için gözler MEB son dakika duyurularına çevrildi. Peki, 3. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 MEB AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 3. Dönem Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı…
AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler MEB’e çevrilmiş durumda. Temmuz ayında düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılan öğrenciler ‘’ 2024 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Takvimde sonuç tarihi için bugüne işaret edilirken açık lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, MEB 3. Dönem AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2024 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 3. dönem AÖL sınav sonuçları, 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden ilan edilecek.
Öğrenciler, sonuçlarını öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.
İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar ile ilgili detaylı bilgiye https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.
AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.
AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.