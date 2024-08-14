AÖL 3. Dönem sınav sonuçları sorgulama: 2024 MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.