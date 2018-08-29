AÖL yani Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen ve eğitimleri devam eden öğrenciler, yayınlanacak iş takvimini bekliyor. AÖL'de en son 31 Temmuz tarihinde 3. dönem sınav sonuçları açıklanmıştı. Yeni eğitim döneminde AÖL'e kayıt yaptırmak ve kayıt yenilemek isteyen öğrenciler için AÖL'e dair detaylar haberimizde.

AÖL KAYIT TARHİ NE ZAMAN?

MEB 2018 - 2019 AÖL iş takvimini henüz yayınlamadı. Bu yüzden de henüz AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli değil. Ancak detaylar belli olur olmaz haberimizden ulaşabilirsiniz. AÖL 2018 - 2019 iş takvimi aşağıdaki bağlantıdan yayınlanacak.

AÖL 2018 - 2019 İŞ TAKVİMİ BURADA YAYINLANACAK

AÖL 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos tarihinde başlamıştı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Lisesi'nde öğrenimine devam eden ve kayıt yenileme yapacak olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 21 Ağustos - 15 Eylül 2017 tarihleri arasıda gerçekleştirecek. Kayıt yenileme işlemlerini, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler yaptıracak.

Kayıt yenileme sınav bedeli, 30 TL olup, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.

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