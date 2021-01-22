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AÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar 2021?

AÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır 2021? Soruları merak ediliyor. Binlerce Açık Lise öğrencisinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, AÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman? AÖL kayıt yenileme ücreti 2021 ne kadar? İşte MEB AÖL açıklamaları

AÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar 2021?

Örgün öğretime ulaşamayan ya da örgün öğretim görmek istemeyen, bu sebeple de eğitime açık öğretim programı üzerinden devam eden milyonlarca öğrenci kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 4 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak 2021'de sona ermesi beklenen Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve yeni kayıt süreci ertelendi. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği 2021 AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt ne zaman yapılacak?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Daha önce yapılan açıklamada 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu. Ancak sınavların ertelenmesiyle kayıt yenileme de ertelendi.

MEB tarafından yapılan açıklamada, ‘2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!’ denildi. Henüz tarihler belli olmadı.

Fakat 1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılması bekleniyor.

2021 AÖL KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'den erteleme kararı yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için gelmişti. MEB, AÖL kayıt yenileme için belirlenen yeni tarihleri internet sitesi üzerinden yayınlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 salgını sebebiyle 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını erteleme kararı almıştı. Son yapılan açıklamada AÖL sınav tarihleri belli oldu.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik Durumu Silik, Donuk ve Aktif öğrenciler kayıt yenileme sınav ücretleri anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

AÖL SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 Açık Öğretim Sınav tarihlerini duyurdu. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.

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