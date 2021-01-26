Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme 2021 tarihi

AÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman? Sorusu Açık Lise öğrencisi olan binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika açıklamasıyla Açık Lise kayıtları hakkında duyuru yaptı. Peki, AÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? İşte MEB Açık Lise açıklaması

AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme 2021 tarihi

AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimi gündemde yer almaya devam ediyor. 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan AÖL sınavlarının 25 Şubat tarihine ertelenmesinin ardından kayıt yenileme tarihlerinde beklenen açıklama geldi. Duyuruya göre 2020/1. dönem kayıtları tekrar açılarak 22 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. İlk (yeni) kayıt olmak isteyen öğrencilerin ve kayıt yenilemek isteyenlerin bu tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

AÖL KAYIT YENİLEME 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

2020/1. Döneminde alınan kayıtların sınavları malumunuz olduğu üzere, 5-6 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacaktı. Ancak salgın (Covid-19) nedeniyle ertelenmişti.

25 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/1. Dönem sınavı (çevrimiçi) ile 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/2. Dönem sınavı (çevrimiçi) arasındaki sürenin; 2020/2. Dönem yeni (ilk) kayıtları almak için çok kısıtlı olmasından nedeniyle (2020/2. Dönemde alınması gereken yeni (ilk) kayıtlar) 2020/1. Dönem kayıtları tekrar açılarak 22 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınavlar arasındaki sürenin kısıtlı olmasından dolayı, 2020/2. Döneminin 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan sınavı (çevrimiçi) için 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt işlemleri açılmayacaktır.

İŞTE MEB'İN AÇIK LİSE KAYITLARI HAKKINDA DUYURUSU

25 Mart sınavı için açılacak olan 2020/2. Dönemde sadece kayıt yenileme işlemi yapılacaktır. İlk (yeni) kayıt alınmayacaktır.
Öğrencilerimizin mağdur olmaması için 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ocak ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında tekrar açılacaktır.

Daha önce 2020/1. Dönem için kayıt yenileme işlemi yaptırmış ve öğrencilik durumu sistem üzerinde "Aktif" olan öğrencilerimizin tekrar kayıt yenileme işlemi yaptırmayacaklardır. Bu öğrencilerimiz isterlerse sınava girecekleri derslerini güncelleyebilirler.

İlk (yeni) kayıt olmak isteyen öğrencilerimizin bu tarihler arasında kayıt olmaları önemle rica olunur.
1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS 2021 başvuru ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS sınavı takvimi
GÜNDEMKPSS 2021 başvuru ne zaman?
2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! 2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YDS, DHBT, YÖKDİL ne zaman yapılacak?
GÜNDEM2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YDS, DHBT, YÖKDİL ne zaman ...
e-Okul MEB öğrenci girişi ile karne notları sorgulama: MEB e-Okul dijital karne alma ve e-Okul veli girişi
GÜNDEMe-Okul karne notları nasıl öğrenilir?
ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA! Son dakika... Aşık Veysel'in torunu: "O satırlar dedeme ait değil!"
GÜNDEMAşık Veysel'in torunu: "O satırlar dedeme ait değil!"
SON DAKİKA: Eşinden kalan parayla evlenmek isteyen adama şok!
GÜNDEMEşinden kalan parayla evlenmek isteyen adama şok!
Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
GÜNDEMYarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
2021 MSÜ başvuruları için geri sayım başladı! MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2021 MSÜ sınavı tarihi
GÜNDEM2021 MSÜ başvuruları için geri sayım başladı!
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları 2020 tarihi belli oldu mu?
GÜNDEMEKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
MHP lideri Bahçeli'den HDP kapatılsın çağrısı - Grup Toplantısı
GÜNDEMBahçeli'den HDP kapatılsın çağrısı
ÇÖKTÜ! Son dakika: Kuyumcunun dikkati çeteyi çökertti
GÜNDEMKuyumcunun dikkati, şebekeyi çökertti