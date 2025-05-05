AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB AÖL kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?
Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme işlemleri gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurmuştu. Peki,2025 AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB AÖL kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?
AÖL kayıt yenileme ile ilgili sorgulamalar başladı. Açık Öğretim Lisesi’ne kayıtlı öğrencilerin, sınavlara katılabilmesi için kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınav katılım ücretini yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, ücreti takip eden ilk iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.
AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖL 3. dönem sınava girmek isteyen öğrenciler https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı aracılığı ile sınav katılım ücretini olan 400 TL'yi ödemeleri ardından otomatik olarak yapılıyor.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık lise 3. dönem e-sınav randevuları 27 Mayıs – 4 Haziran 2025 tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması da 1-31 Temmuz'da olacak.
AÖL 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde olacak.