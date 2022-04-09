MEB AÖL 2. kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2. dönem kayıtlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihlerine çevrildi. Eğitimini Açık Lise üzerinden devam eden öğrenciler "AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu?" sorularına yanıt aradı. İşte, konuyla ilgili merak edilenler...