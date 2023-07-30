AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 Açık Lise AÖL kayıt tarihleri... AÖL kaydı nasıl yapılır?

AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 Açık Lise AÖL kayıt tarihleri... AÖL kaydı nasıl yapılır?

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AÖL (Açık Lise) yeni dönem kayıt tarihlerine dair gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'e çevrilmiş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında Açık Lise'den eğitimlerine devam eden öğrenciler için 2023-2024 AÖL kayıt tarihleri ve kayıtların nasıl yapıldığına ilişkin bilgileri derledik!