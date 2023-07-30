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        Haberler Gündem Eğitim AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 Açık Lise AÖL kayıt tarihleri... AÖL kaydı nasıl yapılır?

        AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 Açık Lise AÖL kayıt tarihleri...

        2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Açık Lise (AÖL) öğrencileri de yeni dönem kayıtları ile ilgili araştırmalara başladı. Söz konusu duruma dair en çok; AÖL kayıt tarihleri ne zaman ve Açık Lise kayıtları nasıl ve nereden sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 17:38
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        AÖL (Açık Lise) yeni dönem kayıt tarihlerine dair gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'e çevrilmiş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında Açık Lise'den eğitimlerine devam eden öğrenciler için 2023-2024 AÖL kayıt tarihleri ve kayıtların nasıl yapıldığına ilişkin bilgileri derledik!

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        AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.

        2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

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        AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

        AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

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        Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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