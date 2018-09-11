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AÖL kayıtları ne zaman sona erecek? Açık öğretim lisesi kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? 2018 AÖL kayıt kılavuzu

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt işlemleri 3 Eylül'de başlamıştı. Kayıt işlemleri yapılırken bu kez AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Henüz ilk kayıt işlemini yapmayan adaylar, kayıtların nasıl yapıldığını ve AÖL kayıt yenileme döneminin ne zamana kadar süreceğini araştırıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL ilk kayıt işlemleri ne zaman sona erecek?

11.09.2018 - 11:47 | Güncelleme:

AÖL takvimi yayınlandı! AÖL kaydı yapmak isteyen adayların, 20 Ekim tarihine kadar kayıtlarını Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden yapmaları gerekiyor. Açık Lise kayıtlarını yapanların merak ettiği sınav tarihleri de belli oldu. AÖL kayıt işlemleri başladı, AÖL kayıt yenileme işlemleri için ise kısa bir süre kaldı. İşte AÖL kayıtları hakkında tüm detaylar...

AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2018/1. Dönem İlk Kayıt işlemleri 03 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle İlk Kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için 22 Eylül -28 Eylül 2018 tarihleri arasında Mazerete Bağlı İlk Kayıt işlemleri yapılacaktır.

İlk Kayıt yaptıran öğrencilerin Ders Seçimi işlemleri, Açık Öğretim Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili Talim Terbiye Kurulu Onayı alındıktan sonra başlayacaktır. Ders Seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

II. dönem sınavının sonuçlarının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme iş ve işlemleri başlatılacaktır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme tarihi belirlendikten sonra http://aol.meb.gov.tr internet adresinden öğrencilere duyurulacaktır. Duyuru yapıldığında kayıt yenileme tarihi haberimize eklenecektir.

AÖL İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. İlk kayıt Sınav Ücreti harici 10 TL ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir. İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmektedir.

Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. 

AÇIKÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c )Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç )Bir yükseköğretim kurumunda ayrılan veya mezun olanlar, 

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar, başvurabilir.

AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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