Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) öğrencilerinin 7-8 Temmuz'da katıldığı 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltmek için sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL, MAÖL, AÖİHL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 AÖL 3. dönem sınav sonuçları tarihi...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7-8 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı. AÖL'ün sınav takviminde yer alan bilgiye göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

Sonuçlar, AÖL'ün Öğrenci Girişi sayfası üzerinden erişime açılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER;

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

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