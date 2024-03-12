AÖL sınav giriş belgesi açıklandı! AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem sınavları öncesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav yerleri giriş belgesini yayımlandı. Öğrenciler AÖL sınav giriş belgesine, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sistemi üzerindne erişim sağlayabilecek. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren açık lise öğrencileri, AÖL 2. dönem sınav tarihlerini gündemine aldı. İşte 2024 AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım sürerken, sınav giriş belgesi 11 Mart Pazartesi günü öğrencilerin erişimine sunuldu. 3 oturum şeklinde uygulanacak AÖL 2. dönem sınavlarında öğrencilere her oturum için 100 dakika süre tanınacak. Peki, "AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, AÖL sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?" İşte 2023-2024 Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri...
AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.
MEB'in yayımladığı takvime göre AÖL sınavları:
Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da olacak.
AÖL 2. DÖNEM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 11.03.2024 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başladı.
Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabilecek.
Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmadığı için sınav giriş belgesini alamayan öğrenciler ise; kendilerine en yakın irtibat büroları aracılığı ile (Halk Eğitimi Merkezleri, Yurt Dışı İrtibat Büroları, KKTC ) Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine fotoğraflarını 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabilecek.
Sistemde fotoğrafı olmayan öğrenciler 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar fotoğrafını yüklettirdikten sonra sınav giriş belgelerini alabilecek.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.
17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.