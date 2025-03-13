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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak? MEB 2025 AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

        AÖL sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak? MEB 2025 AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

        Açık Lise eğitim gören vatandaşlar AÖL sınav giriş yerleri sorgulaması yapıyor. MEB'in belirlediği takvime göre, sınavlar mart ayında yapılacak. Sınav üç oturumda gerçekleştirilecek. Her oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek. Peki AÖL sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak, sınav ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:34
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        AÖL sınavları öncesinde sınav giriş yerleri duyurulacak. AÖL sınav giriş belgesi için gözler aolweb.meb.gov.tr adresine çevrildi. Açıktan lise eğitimi tamamlamak isteyen adaylar için sınavlar 22-23 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek. Peki AÖL sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak?

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Açık lise sınav giriş belgesi MEB tarafından belirlenen takvime göre 14 Mart 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

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        AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

        Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi- saat 10.00'da,

        Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 14.00' te

        Oturumu 23 Mart 2025 Pazar - saat 10.00'da başlayacak.

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