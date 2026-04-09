AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzun ardından, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yazılı ve e-sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yeniden gündeme geldi. Açık lisede eğitimine devam eden öğrenciler, sonuçların ilan edilip edilmediğini ve ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonucu tarihi
AÖL yazılı sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.