AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları açık lise öğrencileri tarafından sıkça araştırılıyor. 7-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen sınav sonuçları için MEB'ten açıklama geldi.

MEB AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB açık lise (AÖL) sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav sonuçlarının 2 Ocak 2020'de açıklayacağını akademik takviminde duyurdu.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖL sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmiştir. Ancak bu değişiklik şu ana kadar Açık Öğretim Lisesi’nde uygulanmamıştır.

Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Sınavlarında;

– Her dersten 20 soru sorulmaktadır ve her soru 4 seçeneklidir.

– Açık Lise sınavlarında her doğru cevabın değeri 5 puandır,

– Sınavda, 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap veren öğrenci 45 puan alır ve başarılı sayılır.

Açık lise sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları hiç bir şekilde etkilemez (götürmez).



Açık Öğretim Lisesi sınavları yılda 3 kez olmak üzere cumartesi günü 2 oturum, pazar günü ise tek oturum halinde yapılmaktadır. Öğrenciler sınavına gireceği dersleri öğrenci sayfasından kendileri seçmektedir. Açık Lise sınavları dönem sonunda, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. 2018- 2019 Öğretim Yılı için geçerli olan AÖL ders geçme notu 45 puandır.