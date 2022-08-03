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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 3. dönem Açık Lise sonuçları tarihi belli oldu mu?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için geri sayım başlamış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve 29 Temmuz tarihinde sona eren sınavların ardından 3. dönem Açık Lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Öğrenciler "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 3. dönem AÖL Açık Lise sonuçları sorgulama sayfası...

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  • AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama sayfası

    AÖL 3. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim sınavlarının geride kalmasıyla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? İşte AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
  • AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama sayfası

    AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI SONA ERDİ!

    AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022  tarihi saat 09:30'dan, 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapıldı.
  • AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama sayfası

    AÇIK LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama sayfası

    AÇIK LİSE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Sonuçlar T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmektedir.
  • AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama sayfası

    AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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