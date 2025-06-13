AÖL sınav yerleri sorgulama 2025: Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen AÖL sınavlarının sonuncusu yakın zamanda yapılacak. Kayıt yenileme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi sınav tarihine ve sınav giriş belgelerine çevrildi. İşte merak edilenler...
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında sınav hazırlıkları devam ederken, öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açacağı sınav belgeleri, sınav yerleri hakkında da bilgi verecek. AÖL 3. dönem sınav takvimi ve detaylar yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem sınavları, 19 Temmuz Cumartesi ve 20 Temmuz Pazar günleri yapılacak. Sınavlar şu şekilde planlandı:
1.Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi saat 10.00
2.Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi saat 14.00
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar saat 10.00
Sınavlar, Türkiye genelindeki merkezlerle birlikte belirlenecek yurt dışı sınav noktalarında da eş zamanlı uygulanacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuzda yer alan bilgiye göre, adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.