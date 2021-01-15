Lezzetli bir güllaç yapmak artık çok kolay!

AÖL sınavları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi, koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınavların ne zaman, hangi tarihte yapılacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB açıklamasında, '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denildi.

Henüz yurt içinde ne zaman sınav yapılacağı ise açıklanmadı.

Türkiye'de öğrenim gören öğrenciler için AÖL sınav tarihlerinin koronavirüs vaka sayısına göre netleşmesi bekleniyor.

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.