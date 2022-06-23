Açık Öğretim Lisesi sınavı için çalışmalarına ara vermeden devam eden açık lise öğrencileri sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavların yüz yüze mi online mı olacağı merak konusu oldu. Peki AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte konuya ilişkin soruların yanıtları...