AÖL 3.dönem sınav tarihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. 11 Nisan Pazartesi günü başlayan Açık Lise kayıt yenileme işlemleri 29 Nisan Cuma günü sona ermişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL sınav tarihleri merak ediliyor. Açık Lise sınavlarına hazırlanan öğrenciler AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve giriş belgesini araştırıyor.