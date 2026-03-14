AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2026 AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Açık Lise 2. dönem sınavları Mart ayında yapılacak olup 3 oturum halinde düzenlenecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuzda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç soru sorulacak? İşte, 2026 AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı...
2. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri belli oldu.
Duyuruya göre 2. dönem AÖL sınavları, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde üç oturumda ve yüz yüze yapılacak. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
AÖL SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini;
Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri veya aynı ekrandaki e-Devlet giriş kısmından e-Devlet şifrelerini kullanarak, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından alabilecek.
AÖL SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.
Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 18 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak.
Öğrenciler, http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya https://hbogm.meb.gov.tr adreslerinden sınav sorularını ve cevaplarını görüntüleyebilecek.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sonuçları, 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.