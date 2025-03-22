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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MEB AÖL 2.dönem sınavları soru dağılımı ve giriş belgesi alma ekranı

        AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MEB AÖL 2.dönem sınavları soru dağılımı ve giriş belgesi alma ekranı

        Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları hafta sonu yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan AÖL 2.dönem sınav tarihi, soru dağılımı, sınav giriş belgesi bilgisi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruya göre sınavlar, üç oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, MEB AÖL sınav tarihi, giriş belgesi alma ekranı ve tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 07:57 Güncelleme: 22.03.2025 - 07:57
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        AÖL sınavları için geri sayım sona erdi. Liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler AÖL 2.dönem sınavları giriş belgelerine erişim sağlayabiliyor. Açık Lise 2. dönem sınavları 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, saat kaç başlıyor ve bitiyor?

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        AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

        Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri belli oldu.

        Duyuruya göre 2. dönem AÖL sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda ve yüz yüze yapılacak. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilir.

        AÖL GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AÖL 2.DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

        • Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
        • Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
        • Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da
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        AÖL SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

        Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

        Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak.

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        SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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