AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MEB AÖL 2.dönem sınavları soru dağılımı ve giriş belgesi alma ekranı

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri belli oldu.

Duyuruya göre 2. dönem AÖL sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda ve yüz yüze yapılacak. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilir.

AÖL GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ