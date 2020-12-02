AÖL sınavları ertelendi mi? Sorusu merak konusu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsle mücadele kapsamında yeni yasaklar geldiğini açıkladı. Açıklama sonrası binlerce Açık Öğretim Lise öğrencisi AÖL sınavları ertelendi mi? Sorusuna yanıt arıyor. Peki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ertelendi mi? AÖL sınavları iptal mi? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI ERTELENDİ Mİ? AÖL SINAVLARI İPTAL Mİ?

Açık Öğretim Fakültesi, birinci dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemelerin ayrıca duyurulacağını bildirdi.