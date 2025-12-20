2025-2026 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI BAŞLADI!

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak.

AÖL 1. dönem sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak.

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.