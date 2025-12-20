Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL SONUÇ TARİHİ 2025: MEB kılavuzu ile Açık Lise 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

        AÖL sonuç tarihi belli oldu! 1. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık tarihlerinde düzenleniyor. 3 oturum halinde gerçekleştirilen açık lise sınavlarında adaylara her bir oturum için 100 dakika cevaplama süresi veriliyor ve her bir ders için 10 soru soruluyor. Sınava katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu kapsamda ''2025 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, MEB kılavuzu ile 1. dönem AÖL sınav sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 13:57 Güncelleme: 20.12.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde düzenlenen sınavlara katılan öğrenciler, Açık Lise 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2025 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte MEB 1. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…

        2

        2025-2026 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI BAŞLADI!

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak.

        AÖL 1. dönem sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak.

        1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

        2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

        3

        AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde yayımlanacak.

        Adaylar, AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevaplarını http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.

        AÖL SORULARI VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB kılavuzu ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

        Buna göre, AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

        5

        AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

        AÖL 1. DÖNEM YAZILI SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verecek
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası