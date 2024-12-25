AÖL soruları ve cevap anahtarları 2024 PDF: AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir?
2024 AÖL soruları ve cevapları PDF sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. 3 oturum halinde düzenlenen sınavlarda her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verildi. Şimdi tüm gözler soru ve cevaplar için MEB son dakika açıklamasında. MEB duyurusunda AÖL soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarih için 25 Aralık Çarşamba bugün işaret edilmişti. Peki, Açık Lise 1. dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl ve nereden görüntülenir?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlendi. Toplam 3 oturumda düzenlenen AÖL soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adreslerinden yayımlanacak. Belirtilen tarihin gelmesiyle beraberAçık Lise öğrencileri www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr sitelerini yoğun olarak ziyaret etmeye başladı. Peki, Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024 AÖL soruları ve cevapları PDF sorgulama ekranı…
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu.
Kılavuza göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.
Buna göre, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde erişime açılacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.