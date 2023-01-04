ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisseleri 2023'e iyi bir başlangıç yapamadı. Hisseler dün yüzde 3.74'lük düşüşle 125 dolara geriledi.

Böylece firmanın piyasa değeri 21 ayın ardından ilk kez 2 trilyon doların altına gerileyerek 1 trilyon 989 milyar dolara düştü. 1 yıl önce, yani 3 Ocak 2022'de Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon 986 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı.

Sojn 1 senede şirketin piyasa değeri böylece 997 milyar dolar erimiş oldu.

Apple'da yaşanan gerilemede son 1 yılda Çin'de koronavirüs sebebiyle yaşanan üretim kesintileri etkili olmuştu. Ancak arza yönelik endişelere rağmen, müşteri sadakatinin yoğun olduğu Apple'ın bugüne kadar talep konusunda bir sıkıntı yaşayacağı düşünülmüyordu.

Dün Japonya merkezli Nikkei Asia'da yer alan bir haber ise Apple'ın ürünlerine olan talebin düşmesini beklediğine işaret etti. Apple'ın Çin'deki tedarikçilerine siparişleri düşürme talimatı verdiği ifade edilen haberde ismi açıklanmayan bir tedarikçinin "Aralıkta biten çeyrekten bu yana Apple bize talep düşüşü nedeniyle tüm ürün gamlarında daha az sipariş vereceğinin mesajını veriyor" ifadelerine yer verildi.

'ÇİN DAHA DA YAVAŞLAYACAK'

Bu beklentide artan küresel resesyon endişeleri de etkili oldu. 2022'de başta Fed olamk üzere dünya genelinde merkez bankaları artan enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımlarına gitti. Bu da çeşitli alanlarda ekonomik durgunluk yaşanmasına yol açmaya başladı. 2022'de başlayan sıkıntıların 2023 yılına da taşınması bekleniyor. Son olarak IMF Başkanı Kristalina Georgieva 2023 yılına ilişkin beklentilerini açıkladığı röportajında "Dünya ekonomisinin büyük kısmı için bu, geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl olacak" ifadelerini kullandı. Bu yılın Çin ekonomisi için de zor olacağını kaydeden Georgieva, "Çin bu yıl daha da yavaşlayacak. Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

AÇILMAYA RAĞMEN ÜRETİMDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Aralık ayına kadar Çin'de devlet koronavirüse karşı sıfır tolerans politikası uyguluyordu. Bir bölgede veya tesiste bir kişinin bile koronavirüs testinin pozitif çıkması geniş çaplı karantinalara yol açıyordu. Ancak ekonominin yavaşlaması bu politikada değişikliğe gidilmesine yol açtı. İlk başta üreticiler bu değişikliği sevinçle karşılasa da koronavirüs vakalarının açılmayla beraber yeniden zirve yapması üretimde aksamalara yol açtı.

FOXCONN IPHONE SATIŞLARINDA YÜZDE 11 DÜŞÜŞ BİLDİRDİ

En büyük iPhone üreticilerinden olan Tayvan merkezli Foxconn kasım ayında koronavirüs önlemleri sebebiyle iPhone satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 gerilediğini bildirmişti. Firma tarafından yapılan açıklamada dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinin yer aldığı Zhengzhou'da alınan zorunlu karantina kararlarının bu düşüşte etkili olduğu ifade edildi.

HALA DÜNYANIN EN DEĞERLİSİ

Apple'ın piyasa değeri 21 ayın ardından ilk kez 2 trilyon doların altına gerilese de dün kapanış itibarıyla dünyanın halka açık en değerli firması olmaya devam etti. Çünkü küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentiler hisse senetlerinde genel olarak düşüş yaşanmasına yol açtı.

Dünyanın halka açık en değerli 20 firması:

Sıra Firma Piyasa Değeri (milyar $) 1 Apple 1989 2 Saudi Aramco 1887 3 Microsoft 1785 4 Alphabet 1157 5 Amazon 875.5 6 Berkshire Hathaway 684.1 7 UnitedHealth 484.6 8 Johnson &Johnson 465.9 9 Visa 439.2 10 Exxon Mobil 438.6 11 Tencent 431.2 12 JPMorgan Chase 396.3 13 Walmart 387.3 14 LVMH 386.4 15 TSMC 383.9 16 Procter & Gamble 359.2 17 NVIDIA 356.7 18 Eli Lilly 346.8 19 Tesla 341.3 20 Chevron 336.4

TRİLYON DOLARLIK 4 ŞİRKET VAR

Suudi Arabistan'ın petrol devi Saudi Aramco 1 trilyon 887 milyar dolarlık piyasa değeriyle Apple'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Bu firmayı bir başka ABD'li teknoloji devi Microsoft 1 trilyon 785 milyar dolarlık piyasa değeriyle takip ediyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet ise 1 trilyon 157 milyar dolarla dünyanın en değerli 4. firması konumunda bulunuyor.

TESLA YÜZDE 73 DEĞER KAYBETTİ

Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında son 1 yılda en dikkat çekici kayıplardan birisi ise Tesla'da yaşandı. Tesla 1 yıl önce 1 trilyon 60 milyar dolarlık piyasa değerine sahipti. Firmanın hisseleri son 1 yılda ise yüzde 73 değer kaybetti. Bir ara dünyanın en değerli 5 şirketi arasında giren Tesla dün itibarıyla 19. sırada yer aldı.

AMAZON ZİRVEDEN SERT DÜŞTÜ

Trilyon dolar kulübündeki yerini kaybeden bir diğer önemli firma ise Amazon oldu. Amazon son 1 yılda yüzde 50 değer kaybetti. Firmanın piyasa değeri dün itibarıyla 875.5 milyar dolara düşerken dünyanın en değerli 5. şirketi olmaya devam etti. Pandemi sonrası e-ticaretin öneminin artmasıyla Amazon hisselerinde büyük bir yükseliş yaşanmış, firmanın piyasa değeri 1.88 trilyon dolarla Temmuz 2021'de rekor kırmıştı. Ancak başta ABD olmak üzere dünyada artan resesyon endişeleri hisselerde düşüşe yol açtı.