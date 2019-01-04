Yeni iPhone modellerinde istediği satış grafiğini yakalayamadığı için ciro beklentisini son 20 yılda ilk kez aşağı çeken Apple, borsada tarihinin en kötü günlerinden birini yaşadı.

iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’yi satış sunduğu Ekim-Aralık dönemini kapsayan çeyrekteki gelir tahminini 89-93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara indiren şirketin hisseleri dün ABD borsalarında yüzde 10 çakıldı. Hisse fiyatı 158 dolar seviyesinden 142 dolara inen Apple, borsada son 6 yıldaki en sert günlük düşüşünü yaşadı.

2 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre şirketin piyasa değeri bir günde 749 milyar dolardan 676 milyar dolar inerken, Apple’ın değeri bir günde 75 milyar dolar birden eridi. Böylece Apple’ın hisseleri 2017 yılı başındaki seviyeye gerilemiş oldu.

Geçen yıl ABD borsalarında tarihin ilk 1 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olan şirket ünvanını elde eden Apple, 4 Eylül 2018’te tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış ve değeri tam 1 trilyon 103 milyar dolara kadar çıkmıştı. Aradan geçen 4 ayda şirketin piyasa değerinin yüzde 39’u kayıplara karışırken, Apple’ın borsada 427 milyar doları da buhar oldu.

Apple hisselerinin borsadaki son 6 aylık seyri

NASDAQ’taki günlük yüzde 3’lük kayıp başta olmak üzere yeni yılın ilk günlerinde dünya borsalarını da allak bullak eden Apple’da yaşanan bu dramatik düşüşün fitilini ise Apple CEO’su Tim Cook’un yatırımcılara gönderdiği bir mektup ateşledi.

NEDEN DÜŞÜYOR?

Apple tarafından 2 Ocak’ta yatırımcılara gönderilen açıklamada, şirketin karşı karşıya kaldığı sorunlar, şu şekilde sıralandı:

1- iPhone’ların satışa sunulduğu zamanlama nedeniyle yaşanan zorluklar

2- Güçlü ABD doları

3- Arz kısıtlamaları

4- Özellikle Çin ve diğer gelişmekte olan pazarlarda görülen ekonomik zayıflık

5- Üst iPhone modellerine geçişin zayıflaması

6- Operatörlerin iPhone fiyatlamasıyla ilgili daha az destek sunması

7- Apple'ın başlattığı iPhone pillerini 29 dolarla değiştirdiği program

Apple’ın ciro beklentisini aşağı çeken bu nedenlere ek olarak küresel akıllı telefon pazarında Huawei başta olmak üzere Çinli markaların rekabeti de Apple’ın satışlarına olumsuz yansıyor.

Akıllı telefon pazarındaki büyüme hızının yavaşlaması özellikle Apple gibi fiyat seviyesi yüksek olan markaları daha sert etkiliyor.

İKİNCİLİK GİTTİ, ÜÇÜNCÜLÜK BİLE TEHLİKEDE!

Pazar araştırma kuruluşu IDC’nin verilerine göre 2018 yılının 3. çeyreğinde dünya genelindeki akıllı telefon satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 geriledi. Satışların dört çeyrektir üst üste düştüğü akıllı telefon pazarında 2018, aynı zamanda Apple’ın 2.liği Huawei’ye kaptırdığı yıl olarak da kayıtlara geçmişti.

2018 3. çeyrek itibariyle pazarda Samsung yüzde 20.3 payla birinci, Huawei yüzde 14.6 payla ikinci sırada. Üçüncü konumdaki Apple’ın küresel pazardaki payı ise yüzde 13.2. Apple’ın hemen ardından ise bir diğer Çinli marka olan Xiaomi yüzde 9.7’lik payla dördüncü sırada. Apple ile Xiaomi arasındaki fark 2017 yılında 5 puan iken, 2018’de 3 puan seviyesine inmiş durumda.

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