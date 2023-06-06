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Apple iOS 17 tanıtıldı: iOS 17 güncellemesi alacak telefonlar! İşte, iPhone'lara gelecek yeni özellikler!

Apple, geçtiğimiz günlerde geliştirici konferansı WWDC 2023 etkinliğinde iOS 17'yi tanıttı. Peki iOS güncellemesi hangi telefonlara gelecek ve yeni özellikler neler olacak? İşte, yeni iOS 17 güncellemesine dair tüm detaylar...

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  • Apple iOS 17 tanıtıldı: iOS 17 güncellemesi alacak telefonlar! İşte, iPhone'lara gelecek yeni özellikler!

    Apple her yıl düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2023 etkinliğinde ürün hizmetleri ve güncellemesi iOS 17'yi tanıttı. Peki, Apple'ın yeni iOS işletim sistemi sürümü güncellemesinde hangi yenilikler olacak ve hangi iPhone telefonlara gelecek? İşte, detaylar...

    HANGİ IPHONE TELFONLARA IOS 17 GÜNCELLEMESİ GELECEK?

    iPhone 14 serisi

    iPhone 13 serisi

    iPhone SE 2023

    iPhone SE 2022

    iPhone 12 serisi

    iPhone 11 serisi

    iPhone XS ve XS Max

    iPhone XR

    iPhone 8 ve 8 Plus

     

    iPhone X
  • Apple iOS 17 tanıtıldı: iOS 17 güncellemesi alacak telefonlar! İşte, iPhone'lara gelecek yeni özellikler!

    "HEY SİRİ" GİDİYOR SADECE "SİRİ" GELİYOR

    Apple'ın sanal asistanı Siri'ye komut verebilmek için "Hey Siri" diye seslenilmesi gerekiyordu. iOS 17 güncellemesi ile artık Siri'ye ismiyle hitap edilmesi yeterli olacak. 
  • Apple iOS 17 tanıtıldı: iOS 17 güncellemesi alacak telefonlar! İşte, iPhone'lara gelecek yeni özellikler!

    YENİ "GÜNLÜK" UYGULAMASI

    Apple'ın yeni iOS 17 "Journal (Günlük)" uygulamasında kullanıcılar, konum, fotoğraf, kişi ve çok daha fazla hatıralarını özel sıralanmış olarak saklı tutabilecek. Örnek olarak bir yeri ziyaret ettiğinizde  o günden anılar isteğinize göre günlüğünde yer alacak. 
  • Apple iOS 17 tanıtıldı: iOS 17 güncellemesi alacak telefonlar! İşte, iPhone'lara gelecek yeni özellikler!

    NAMEDROP VE AİRDROP

    NameDrop ismi verilen bu yeni özellikle ile, artık kişiler telefonlarını karşı karşıya tutarak AirDrop yoluyla telefon numaralarını ve e-postalarını paylaşabilecek. 

     
  • Apple iOS 17 tanıtıldı: iOS 17 güncellemesi alacak telefonlar! İşte, iPhone'lara gelecek yeni özellikler!

    AKILLI TAM EKRAN

    Yeni iOS 17 güncellemesinde iPhone telefonunu yatay çevirdiğinizde daha kullanışlı bir yatay ekranla karşılaşıcaksınız. StanBy isimli bu özellik, telefon yatay bir şekilde kilitli iken kullanıcak. 
  • Apple iOS 17 tanıtıldı: iOS 17 güncellemesi alacak telefonlar! İşte, iPhone'lara gelecek yeni özellikler!

    APPLE TV'DE FACE TİME

    iPhone telefonunuzu kamera olarak kullanarak, doğrudan Appke TV'deki FaceTime uygulamasından arama başlatabilirsiniz.
  • Apple iOS 17 tanıtıldı: iOS 17 güncellemesi alacak telefonlar! İşte, iPhone'lara gelecek yeni özellikler!

    FACETİME'DA GÖRÜNTÜLÜ SESLİ MESAJ BIRAKILACAK

    Artık FaceTine uygulamasında aradığınız kişiye ulaşamazsanız, videolu bir mesaj bırakabileceksiniz.
  • Apple iOS 17 tanıtıldı: iOS 17 güncellemesi alacak telefonlar! İşte, iPhone'lara gelecek yeni özellikler!

    LİVE FOTOĞRAFLAR STİCKERLARA DÖNÜŞECEK VE İSTENİLEN YERDE KULLANILACAK

    Yeni çıkartma çekmecesinde, tüm Live Stcikerlara, emojilere, memojilere ve diğer çıkartma paketlerinin hepsini isterseniz telefonunuzdan, isterseniz iPad'inizden erişebileceksiniz.

    Kendi fotoğraflarınızı çıkartma yapabilir ve App Store uygulamaları dahil her yerde kullanabilirsiniz.
  • Apple iOS 17 tanıtıldı: iOS 17 güncellemesi alacak telefonlar! İşte, iPhone'lara gelecek yeni özellikler!

    MESAJLARDA YENİLİK

    Apple, tıpkı WhatsApp gibi mesajlara direkt olarak ulaşmanızı sağlayacak özellikler getirdi. Mesajları yana kaydırarak yanıtlayabilecek ve çevrimiçi konumunuzu canlı olarak paylaşabileceksiniz. Ayrıca "Check-in" özelliği ile sevdiklerinizin nerede olduğunu görebileceksiniz.
  • Apple iOS 17 tanıtıldı: iOS 17 güncellemesi alacak telefonlar! İşte, iPhone'lara gelecek yeni özellikler!

    SESLİ MESAJLAR METNE DÖNÜŞECEK

    Apple, yapılan çağrılarda bırakılan sesli mesajların, yazılı dökümünüde gösterecek. 
  • Apple iOS 17 tanıtıldı: iOS 17 güncellemesi alacak telefonlar! İşte, iPhone'lara gelecek yeni özellikler!

    "KİŞİ POSTERLERİ" GELİYOR

    Apple, aramalarda kişilerin özelleştirilmiş fotoğraflarının kullanılmasına izin verecek bir özellik geliştirdi. Ayrıca yazı stilini istediğiniz gibi seçebileceksiniz. 

    Kaynak: Apple Blog

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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