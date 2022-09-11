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Apple iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı! iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ne kadar, özellikleri neler?

Apple’ın iPhone 14 modellerinin tanıtımının yapılmasının ardından gözler Apple iPhone 14 fiyatlarına çevrildi. Apple’ın yeni tanıttığı serinin fiyatları 57 bin TL'nin üzerine çıktı. Lansmanın ardından iPhone 14 Pro Max fiyatı ve özellikleri gündeme gelirken telefonun ne zaman satışa çıkacağı da araştırma konusu oldu. İşte, iPhone 14 fiyatları ve Türkiye'ye geleceği tarih...

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  • Apple iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı! iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek?

    iPhone 14 Pro Max fiyatı, Apple'ın lansmanının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Teknoloji devi Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 farklı modelinin tanıtımını yaptı. ABD’li şirketin Menlo Park’taki merkezinde düzenlenen tanıtımın ardından iphone 14 fiyat bilgisi ve satışa çıkacağı tarih araştırılıyor. İşte, Apple iPhone 14 Pro Max Türkiye ve ABD fiyat listesi...
  • Apple iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı! iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek?

    TEKNOLOJİ DEVİ APPLE, IPHONE 14 SERİSİNİ TANITTI!

    Apple merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi iPhone 14’ü tanıttı. ABD’li şirketin Menlo Park’taki merkezinde düzenlenen etkinlikte yeni iPhone, AirPods ve Apple Watch resmen duyuruldu.

    Bir önceki model olan iPhone 13’e oldukça benzer bir tasarımla gelen Apple’ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 14, 4 farklı modelden oluşuyor. Yeni iPhone modelleri şunlar: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

    Bu yeni telefonlardan iPhone 14, 6.1 inçlik, iPhone 14 Plus ise ve 6.7 inçlik ekrana sahip. 5 renk seçeneği ile gelen iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde A15 Bionic işlemci yer alıyor. 12 MP’lik ana kamera bulunan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ın ön yüzünde ise 12 MP’lik TrueDepth kamera yer alıyor.
  • Apple iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı! iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek?

    IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

    Apple'ın yeni serisi iPhone 14'te ön kameraya ilk kez oto-fokus özelliği kullanıldı.

    İphone 14 ve 14 Plus modellerinde A15 çip kullanılırken artık akıllı telefonlarda sim kartlarına veda edildi.

    Yeni model ile birlikte telefonun çekmemesi halinde acil durumlar için uydu bağlantılı yardım çağrısı özelliği getirildi.
  • Apple iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı! iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek?

    UYDUDAN ACİL DURUM ÇAĞRISI

    Kaza tespit özelliği ile dikkat çeken iPhone 14, uydu üzerinden bağlantı teknolojisiyle geliyor. iPhone 14’ün bu dikkat çeken özelliği acil durum çağrılarında kullanılabilecek. Uydu üzerinden iletişim özelliği ilk olarak ABD ve Kanada için kullanıma sunulacak. Etkinlikte iPhone 14’ün başlangıç fiyatı 799 dolar, iPhone 14 Plus’ın başlangıç fiyatı ise 899 dolar olarak açıklandı.
  • Apple iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı! iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek?

    ÇENTİĞİ YENİLEDİ, BİLDİRİMLERİ EKLEDİ

    Apple’ın 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max modelleri ise iPhone 14 modellerine göre daha ince çerçeve ile gelecek. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’te ayrıca Dynamic Island olarak adlandırılan yeni çentik tasarımı ile geliyor. Bir önceki modele göre yüzde 30 oranında da az yer kaplayacak olan yeni çentikte, çeşitli bildirimler kullanıcılara gösterilecek. Mor renk seçeneği de eklenen iPhone 14 Pro modelleri A16 Bionic işlemcisinden gücünü alacak.

    48 MP’lik ana kamera barındıran iPhone 14 Pro modelleri iPhone 13 Pro modellerine göre düşük ışık fotoğrafları 2 kat daha başarılı çekebilecek. iPhone 14 Pro modelleri, 12 MP’li telephoto ve 12 MP’lik ultra geniş açılı bir kamera da barındırıyor.

    Yeni iPhone’lar ile birlikte Android telefonlarda uzun süredir bulunan her zaman açık ekran özelliğinin Apple’ın mobil dünyasına da geldiğini belirtelim. iPhone 14 Pro 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max modelleri ise 1099 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
  • Apple iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı! iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek?

    ABD IPHONE FİYATLARI NE KADAR?

    iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14 serisi 9 Eylül gününden itibaren ön satışa sunulacak.
  • Apple iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı! iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek?

     APPLE IPHONE 14 PRO MAX FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!

    iPhone 14 Pro modelleri Türkiye fiyatları resmen dudak uçuklatan cinsten. iPhone 14 Pro'nun Türkiye satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak duyurulurken iPhone 14 Pro Max modelinin ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı.
  • Apple iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı! iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek?

    IPHONE 14 SERİSİ TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

    Yeni iPhone'lardan en düşük fiyatlısı olan iPhone 14, depolama kapasitesine göre 30 bin 999 TL ile 38 bin 899 TL arasında değişirken, iPhone 14 Plus'ta bu fiyatlar 34 bin 999 TL ile 42 bin 899 TL arasında.

    iPhone 14 Pro'da 39 bin 999 TL'den başlayan satış fiyatları, 53 bin 199 TL'ye kadar çıkıyor. En üst iPhone modeli olan iPhone 14 Pro Max'te ise Türkiye'de fiyatları 43 bin 999 TL'den başlayıp, tamı tamına 57 bin 199 TL'ye kadar ulaşıyor.
  • Apple iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı! iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek?

    iPhone 14 Fiyatları

    iPhone 14 Türkiye Fiyatı (TL) Vergiler (TL) Vergi Oranı ABD Fiyatı ($) ABD'den Getirmenin
    Toplam Maliyeti (TL)    		 Fark (TL)
    128 GB 30999 13489 43,5% 799 18802 12197
    256 GB 33599 14050 41,8% 899 20768 12831
    512 GB 38899 15197 39,1% 1099 24699 14200

     

     
  • Apple iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı! iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek?

    iPhone 14 Plus Fiyatları

    iPhone 14 Plus Türkiye Fiyatı (TL) Vergiler (TL) Vergi Oranı ABD Fiyatı ($) ABD'den Getirmenin
    Toplam Maliyeti (TL)    		 Fark (TL)
    128 GB 34999 14585 41,7% 899 20768 14231
    256 GB 37599 15146 40,3% 999 22733 14866
    512 GB 42899 16293 38,0% 1199 26665 16234

     

     
  • Apple iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı! iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek?

    iPhone 14 Pro Fiyatları

    iPhone 14 Pro Türkiye Fiyatı (TL) Vergiler (TL) Vergi Oranı ABD Fiyatı ($) ABD'den Getirmenin
    Toplam Maliyeti (TL)    		 Fark (TL)
    128 GB 39999 17902 44,8% 999 22733 17266
    256 GB 42599 18469 43,4% 1099 24699 17900
    512 GB 47899 19628 41,0% 1299 28630 19269
    1 TB 53199 21012 39,5% 1499 32561 20638

     

     
  • Apple iPhone 14 Pro Max fiyatı dudak uçuklattı! iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek?

    iPhone 14 Pro Max Fiyatları

    iPhone 14 Pro Max Türkiye Fiyatı (TL) Vergiler (TL) Vergi Oranı ABD Fiyatı ($) ABD'den Getirmenin
    Toplam Maliyeti (TL)    		 Fark (TL)
    128 GB 43999 18864 42,9% 1099 24699 19300
    256 GB 46599 19431 41,7% 1199 26665 19934
    512 GB 51899 20590 39,7% 1399 30596 21303
    1 TB 57199 21974 38,4% 1599 34527 22672

     

     

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