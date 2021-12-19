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Apple tüm çalışanlarına 1000'er dolar verecek

Apple omicron varyantıyla beraber koronavirüs vakalarının artmasıyla ofise zorunlu dönüş tarihini süresiz olarak erteledi. Tüm çalışanlarına evdeki çalışma ortamlarına katkıda bulunmak için 1000'er dolar bonus ödemeye karar verdi

Apple tüm çalışanlarına 1000'er dolar verecek
HABERTURK.COM

Teknoloji devi Apple omicron varyantıyla beraber koronavirüs vakalarının artmasıyla ofise zorunlu dönüşü süresiz olarak erteledi.

Apple CEO'su Tim Cook tarafından çalışanlara yollanan mektupta ofise dönüş tarihine daha karar verilmediği belirtildi ve çalışanların aşılarını ve hatırlatma dozlarını olmaları istendi.

Mektupta ofislerinin açık olduğunu belirten Cook "Çin ve çeşitli yerlerdeki birçok çalışanımız ofise geliyor. Ekiplerimiz bir araya gelmesini arzularken kararlarımızı yerel durumlara göre alıyoruz. Geri dönüş kararını en az 4 hafta önceden bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cook bunun yanında tüm çalışanlarına 1000'er dolarlık bonus vereceklerini açıklayarak "Bunun amacı evdeki çalışma alanlarınıza katkıda bulunmak, nasıl istiyorsanız harcayabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

3 MAĞAZASINI KAPATTI

ABD basını açıklamada evden çalışma vurgusu yapılsa da 1000 dolarlık bonusun perakende çalışanlarını da kapsadığını bildirdi. Söz konusu bedel bir sonraki maaşlarla beraber ödenecek.

Apple kasım ayında yaptığı açıklamada çalışanların 1 Şubat'ta ofise döneceğini, ilk aşamada hibrid bir çalışma düzenine geçileceğini bildirmişti.

Apple bunun yanında artan koronavirüs vakaları sebebiyle bu hafta ABD'deki 3 mağazasını kapattı.

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