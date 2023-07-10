Apple ürünlerine KDV zammı Apple KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı

KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi.

Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi.

iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.

(TL) Eski fiyat Yeni fiyat (10 Temmuz) iPhone 14 128 GB 47.499 48.304 iPhone 14 Plus 128 GB 52.499 53.389 iPhone 14 Pro 128 GB 61.499 62.541 iPhone 14 Pro 1 TB 81.499 82.880 iPhone 14 Pro Max 128 GB 65.999 67.118 iPhone 14 Pro Max 1 TB 85.999 87.457

AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.