Apple’ın 5 yıl önce lüks moda ve kozmetik markası Burberry’den transfer edip, şirketin perakande biriminin başına getirdiği Angela Ahrendts, Apple’dan ayrılıyor. Burberry’nin eski CEO’su olan Angela Ahrendts, Nisan ayında Apple’dan ayrılacağını açıkladı.

2014 yılının mayıs ayında Apple’a Perakendeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak transfer olan Ahrendts, Apple Store’lar başta olmak üzere şirketin perakende satışlarını büyütmek için Apple’a gelmişti.

Ahrendts'in işe başlamasından sonra Apple’ın toplma beş kıtadaki mağaza sayısı yüzde 25’lik artışla 506’ya ulaştı.

Apple’da görev aldığı 5 yıl boyunca, şirketin CEO’su Tim Cook’tan bile çok gelir elde eden Angela Ahrendts, 2018 yılındaki toplam kazancı 26.5 milyon doları geçmişti. Geçen yıl Tim Cook’un Apple’dan kazandığı toplam tutar ise 15.6 milyon dolar idi.

5 YILDA 170 MİLYON DOLAR KAZANDI

Yaklaşık 5 yıllık süre boyunca Ahrendts, Apple'ın en yüksek ücretli yöneticileri arasındaydı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) bildirilen açıklamalara göre bu süreçte Angela Ahrendts, Apple’dan toplam 170 milyon dolardan fazla para kazandı.

58 yaşındaki Ahrendts, Apple’dan ayrılma gerekçesini, yeni kişisel ve profesyonel arayışlar içinde olmasına bağladı. Ancak özellikle iPhone satışlarının düştüğü bir dönemde şirketin perakende bölümünden sorumlu başkan yardımcısının ayrılması, Ahrendts’in performansının da sorgulanmasına neden oldu.